Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа в период председательства Финляндии в ОБСЕ в 2025 году.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа в период председательства этой страны в организации в 2025 году.

Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Финляндии.

В ведомстве отметили, что на данный момент сроки визита, а также его конкретные детали еще не определены.

Ранее в МИДе страны заявили Report, что Финляндия как председатель в ОБСЕ нацелена на дальнейшее содействие диалогу между официальным Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого и долгосрочного мира на Южном Кавказе.