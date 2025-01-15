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Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа

Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа в период председательства Финляндии в ОБСЕ в 2025 году.
Внешняя политика
15 января 2025 г. 13:23
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа в период председательства этой страны в организации в 2025 году.

Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Финляндии.

В ведомстве отметили, что на данный момент сроки визита, а также его конкретные детали еще не определены.

Ранее в МИДе страны заявили Report, что Финляндия как председатель в ОБСЕ нацелена на дальнейшее содействие диалогу между официальным Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого и долгосрочного мира на Южном Кавказе.

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Версия на английском языке OSCE Chairperson-in-Office Valtonen plans to visit South Caucasus
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