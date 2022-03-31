Действующий председатель ОБСЕ призвал к миру на Южном Кавказе

"ОБСЕ готова внести свой вклад в мирный процесс и диалог между Азербайджаном и Арменией".

"ОБСЕ готова внести свой вклад в мирный процесс и диалог между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау на совместном брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам Рау, в рамках поездки в Ереван он призовет Армению проявлять чувствительность в вопросе восстановления мира на Южном Кавказе: "Мы готовы внести свой вклад в процесс решения проблем, связанных с судьбой пропавших без вести, а также в процесс демаркации. Наша главная цель - обеспечить долгосрочный мир".