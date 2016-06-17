Действующий председатель ОБСЕ посетит Южный Кавказ в начале июля

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Грузию в начале июля.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Грузии, детали визита обсуждены на встрече Ф.В.Штайнмайера с грузинским премьером Георгием Квирикашвили в Берлине.

Стороны оценили предстоящий визит как подтверждение высокого уровня отношений между странами, говорится в сообщении МИД Грузии.

Как сообщалось ранее, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер в середине года планирует посетит три страны Южного Кавказа - Азербайджан, Армению и Грузию.

В ходе визита в Азербайджан и Армению ожидается обсуждение урегулирования нагорно-карабахского конфликта.