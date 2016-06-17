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    Действующий председатель ОБСЕ посетит Южный Кавказ в начале июля

    Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Грузию в начале июля

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Грузию в начале июля. 

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Грузии, детали визита обсуждены на встрече Ф.В.Штайнмайера с грузинским премьером Георгием Квирикашвили в Берлине.

    Стороны оценили предстоящий визит как подтверждение высокого уровня отношений между странами, говорится в сообщении МИД  Грузии.

    Как сообщалось ранее, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер в середине года планирует посетит три страны Южного Кавказа - Азербайджан, Армению и Грузию.

    В ходе визита в Азербайджан и Армению ожидается обсуждение урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

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