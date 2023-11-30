О нас

Действующий председатель ОБСЕ: Поддерживаем процесс по достижению мирного договора между Баку и Ереваном

Действующий председатель ОБСЕ: Поддерживаем процесс по достижению мирного договора между Баку и Ереваном Председательство Македонии поддерживает продолжение политических процессов, направленных на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
30 ноября 2023 г. 14:05
Действующий председатель ОБСЕ: Поддерживаем процесс по достижению мирного договора между Баку и Ереваном

Председательство Македонии поддерживает продолжение политических процессов, направленных на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи сказал на 30-м заседании СМИД ОБСЕ в Скопье.

"Постоянный, конструктивный и инклюзивный диалог в духе доброй воли является единственным путем к прочному миру. ОБСЕ предлагает платформу сегодня, завтра и на обозримое будущее. Мы не должны забывать, что ОБСЕ действует по всему региону и работает над решениями, удовлетворяющими насущные потребности людей", - сказал Османи.

"Несмотря на сложные времена, ОБСЕ является крупнейшей организацией по обеспечению безопасности, признанной надежным партнером в деле продвижения мира", - отметил действующий председатель.

По его словам, страны организации определили приоритеты в нескольких областях для расширения сотрудничества, таких как изменение климата, кибербезопасность и т.д.

"Мы должны укрепить деятельность организации для будущих поколений", - добавил Османи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bujar Osmani: OSCE supports continuation of peace talks between Armenia, Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Buyar Osmani: "ATƏT Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqları dəstəkləyir"

Другие новости из категории

Вице-премьеры Азербайджана и Армении встретились на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении встретились на границе
30 ноября 2023 г. 15:20
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
30 ноября 2023 г. 13:51
Глава МИД Азербайджана принимает участие на СМИД ОБСЕ в Скопье
Глава МИД Азербайджана принимает участие на СМИД ОБСЕ в Скопье
30 ноября 2023 г. 13:30
Омбудсмен: Такие страны, как Франция, препятствуют миру
Омбудсмен: Такие страны, как Франция, препятствуют миру
30 ноября 2023 г. 11:09
Община Западного Азербайджана раскритиковала ЕС за оказание военной помощи Армении
Община Западного Азербайджана раскритиковала ЕС за оказание военной помощи Армении
30 ноября 2023 г. 11:03
Омбудсмен Азербайджана призвала международные организации отказаться от двойных стандартов
Омбудсмен Азербайджана призвала международные организации отказаться от двойных стандартов
30 ноября 2023 г. 10:55
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Северную Македонию
Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Северную Македонию
30 ноября 2023 г. 07:50
Проведены политические консультации между МИД Азербайджана и Алжира
ФотоПроведены политические консультации между МИД Азербайджана и Алжира
29 ноября 2023 г. 20:04
Фуад Гусейналиев: Баку не только не отступает перед давлением, но ужесточает свою позицию
Фуад Гусейналиев: Баку не только не отступает перед давлением, но ужесточает свою позицию
29 ноября 2023 г. 19:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi