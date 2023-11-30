Действующий председатель ОБСЕ: Поддерживаем процесс по достижению мирного договора между Баку и Ереваном

Председательство Македонии поддерживает продолжение политических процессов, направленных на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Председательство Македонии поддерживает продолжение политических процессов, направленных на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи сказал на 30-м заседании СМИД ОБСЕ в Скопье.

"Постоянный, конструктивный и инклюзивный диалог в духе доброй воли является единственным путем к прочному миру. ОБСЕ предлагает платформу сегодня, завтра и на обозримое будущее. Мы не должны забывать, что ОБСЕ действует по всему региону и работает над решениями, удовлетворяющими насущные потребности людей", - сказал Османи.

"Несмотря на сложные времена, ОБСЕ является крупнейшей организацией по обеспечению безопасности, признанной надежным партнером в деле продвижения мира", - отметил действующий председатель.

По его словам, страны организации определили приоритеты в нескольких областях для расширения сотрудничества, таких как изменение климата, кибербезопасность и т.д.

"Мы должны укрепить деятельность организации для будущих поколений", - добавил Османи.