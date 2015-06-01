Действующий председатель ОБСЕ: Регион Южного Кавказа важен для безопасности Европы

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Регион Южного Кавказа является важным для Европы с точки зрения безопасности". Как сообщает Report, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Сербии Ивица Дачич в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

И. Дачич подчеркнул, что вопрос территориальной целостности является важным для Сербии.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, действующий председатель ОБСЕ заявил, что стороны должны проявить политическую волю для решения этого конфликта. "Наряду с этим, стороны должны выполнять условия, предписанные соглашением о прекращении огня. Считаю, что принципы, вытекающие из итогового документа Хельсинского акта, должны быть учтены при урегулировании конфликта", - заявил И. Дачич.

В свою очередь глава МИД Э. Мамедъяров, комментируя итоги встречи с И. Дачичем, заявил, что двусторонние отношения Азербайджана и Сербии находятся на высоком уровне. У стран сложились широкие связи в политической, экономической и гуманитарной сферах. По его словам, министры также обсудили облегчение визового режима с Сербией, развитие энергосотрудничества.

Глава МИД Азербайджана проинформировал И. Дачича о ходе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В ходе встречи Азербайджан запросил действующего председателя ОБСЕ поднять вопрос возвращения азербайджанских заложников, захваченных в Кельбаджарском районе в ходе визита в Ереван.

Напомним, после Азербайджана действующий председатель ОБСЕ 2 июня посетит Грузию, 3 июня - Армению.