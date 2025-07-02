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Даврон Вахабов: ОЭС - приоритетное направление внешнеэкономической политики Узбекистана

Даврон Вахабов: ОЭС - приоритетное направление внешнеэкономической политики Узбекистана Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов предложил провести бизнес-форум в Афганистане для расширения взаимодействия между странами — членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 12:29
Даврон Вахабов: ОЭС - приоритетное направление внешнеэкономической политики Узбекистана

Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов предложил провести бизнес-форум в Афганистане для расширения взаимодействия между странами - членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report, об этом он заявил в ходе шестого бизнес-форума ОЭС, проходящего в городе Шуша.

По его словам, у сотрудничества с Афганистаном есть большие перспективы. "Я сам посетил несколько городов Афганистана и убежден, что там возможно успешно реализовать эту инициативу", - отметил он.

"Для Узбекистана ОЭС – это не просто экономическая платформа, а пространство взаимодействия исторически близких, братских народов, объединенных общей историей, культурой, религией, а также схожими обычаями и традициями. Узбекистан рассматривает ОЭС как приоритетное направление своей внешнеэкономической политики и выступает за дальнейшее укрепление всех форм сотрудничества в рамках организации – от торговли и инвестиций до науки, технологий, экологии и гуманитарных инициатив", - подчеркнул Вахабов.

Кроме того, Вахабов также предложил учредить инвестиционный фонд ОЭС для поддержки совместных производств инфраструктурных проектов.

Данный фонд, по его мнению, может стать инструментом финансирования для запуска индустриальных зон, логистических хабов и перерабатывающих предприятий.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan ECO-nun Əfqanıstanda biznes forumunun keçirilməsini təklif edib

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