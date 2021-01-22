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Залкалиани: Мы обсудили с азербайджанским коллегой перспективы развития отношений

Залкалиани: Мы обсудили с азербайджанским коллегой перспективы развития отношений “Благодарю моего азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова за поздравление в связи с моим назначением на пост заместителя премьер-министра Грузии”.
Внешняя политика
22 января 2021 г. 19:52
Залкалиани: Мы обсудили с азербайджанским коллегой перспективы развития отношений

“Благодарю моего азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова за поздравление в связи с моим назначением на пост заместителя премьер-министра Грузии”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани написал в своем аккаунте в Twitter.

“Мы обсудили ряд вопросов, в том числе перспективы развития долгосрочных отношений и стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном. Подчеркнули важность сохранения мира во всем регионе”, - отметил он.

Сегодня состоялся телефонный разговор между главами МИД обеих стран.

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Версия на азербайджанском языке David Zalkaliani: “Azərbaycanlı həmkarımla münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə etdim”

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