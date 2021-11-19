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Давид Залкалиани: Региональная политика Грузии направлена на взаимовыгодное сотрудничество

Давид Залкалиани: Региональная политика Грузии направлена на взаимовыгодное сотрудничество 14:56
Внешняя политика
19 ноября 2021 г. 15:38
Давид Залкалиани: Региональная политика Грузии направлена на взаимовыгодное сотрудничество
Давид Залкалиани
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"Сбалансированные и партнерские отношения Грузии с соседними странами, безусловно, направлены на взаимовыгодное региональное сотрудничество. Это наш основной приоритет".

Как передает грузинское бюро Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сказал во время выступления в формате "министерский час" в парламенте.

По его словам, шаги, предпринятые в этом направлении в 2021 году, были очень важны: "В связи с имевшей место в регионе эскалацией мы однозначно провели сбалансированную политику в отношении конфликта. На перевозку военных грузов и транзитные перевозки была дана незамедлительная реакция. Мы создали условия для беспрепятственного перемещения гуманитарных грузов. Это в определенном смысле содействовало деэскалации. Очень важны были также активные контакты Грузии с обоими соседями".

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Версия на английском языке Zalkaliani: Georgia's regional policy aimed at mutually beneficial cooperation
Версия на азербайджанском языке David Zalkaliani: “Gürcüstanın regional siyasəti qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa yönəldilib”

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