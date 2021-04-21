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Давид Сассоли раскритиковал Совет Европы за бездействие в решении карабахской проблемы

Давид Сассоли раскритиковал Совет Европы за бездействие в решении карабахской проблемы Мы должны мобилизовать все наши усилия во имя мира
Внешняя политика
21 апреля 2021 г. 13:28
Давид Сассоли раскритиковал Совет Европы за бездействие в решении карабахской проблемы
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"То, что произошло в Нагорном Карабахе в прошлом году, напомнило нам, что "замороженных" конфликтов не бывает".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил во время выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) спикер Европарламента Давид Сассоли.

По его словам, в прошлом году произошла война между двумя государствами-членами Совета Европы: "Обе страны понесли большие потери. Это напомнило нам, что ни один "конфликт не может оставаться замороженным". Чтобы такого не происходило, мы должны мобилизовать все наши усилия во имя мира".

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Версия на английском языке David Sassoli criticizes Council of Europe for ignoring Karabakh conflict
Версия на азербайджанском языке David Sassoli Avropa Şurasını Qarabağ probleminin həllinə səy göstərmədiyinə görə tənqid edib

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