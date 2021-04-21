Давид Сассоли раскритиковал Совет Европы за бездействие в решении карабахской проблемы

Мы должны мобилизовать все наши усилия во имя мира

"То, что произошло в Нагорном Карабахе в прошлом году, напомнило нам, что "замороженных" конфликтов не бывает".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил во время выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) спикер Европарламента Давид Сассоли.

По его словам, в прошлом году произошла война между двумя государствами-членами Совета Европы: "Обе страны понесли большие потери. Это напомнило нам, что ни один "конфликт не может оставаться замороженным". Чтобы такого не происходило, мы должны мобилизовать все наши усилия во имя мира".