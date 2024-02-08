Давид Арахамия: Произошедшее в ПАСЕ является досадным недоразумением

Произошедшее в ПАСЕ является досадным недоразумением.

Произошедшее в ПАСЕ является досадным недоразумением.

Об этом восточноевропейскому бюро Report рассказал глава фракции ”Слуга народа" Верховной Рады Украины Давид Арахамия.

Он отметил, что в какие-то моменты важно отбросить эмоции в сторону: "Мы считаем, что произошедшее в ПАСЕ является досадным недоразумением. Поэтому наш Комитет по иностранным делам выступил с инициативой обращения как к азербайджанской стороне, так и к руководству ПАСЕ. Я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности. Мне кажется, что обращение наших депутатов должно сыграть свою роль, поскольку мы понимаем, что такое единство в нынешней ситуации и насколько оно важно. Поэтому мы, как страна, находящаяся в состоянии войны, хотим обратиться к обеим сторонам, чтобы они могли сесть за стол переговоров и найти решение”.

Арахамия подчеркнул, что обеим сторонам стоит достичь взаимопонимания: "Азербайджан и его делегация в ПАСЕ очень эффективно работают на протяжении многих лет, разделяя все ценности Европы, мультикультурализм, демократические ценности. Поэтому нам кажется, что это недоразумение отчасти вызвано эмоциями обеих сторон. В мире нет такой ситуации, чтобы из-за какого-либо инцидента были затронуты полномочия представительства в институте".

Глава фракции добавил, что сегодня единство - это большая ценность:

"Я не член ПАСЕ, поэтому не могу оценивать какие-либо ущербы. Но я много раз бывал в Азербайджане и могу сказать о своих впечатлениях от этой страны. Азербайджан - мультикультуральная страна. Здесь терпимо относятся к различным религиям и национальностям. Я гулял по улицам и разговаривал с простыми азербайджанцами. Мне было очень комфортно. Люди чувствуют себя в безопасности в этой стране. Считаю, что Азербайджан заслуживает международного признания со всех ракурсов. Надеюсь, что наша инициатива поможет и Азербайджану, и руководству ПАСЕ найти точки соприкосновения, и этот диалог приведет к положительному результату для всех сторон".