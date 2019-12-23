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Глава МИД: Дата следующего заседания комиссии по грузино-азербайджанской границе уточняется

Дата заседания комиссии по грузино-азербайджанской границе уточняется

"Дата следующего заседания комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы уточняется".

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Давид Залкалиани.

По его словам, комиссия продолжает свою работу: "Важно восстановить статус-кво в вопросе Кешикчидаг. Мы надеемся, что переговоры с азербайджанскими партнерами будут продолжены в духе стратегического партнерства".

Напомним, что проведение встречи запланировано на начало следующего года в Тбилиси.

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