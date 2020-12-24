Дархан Кыдырали поздравил Ильхама Алиева

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали направил поздравительно письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали направил поздравительно письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

“Уважаемый господин президент.

От имени руководства Международной тюркской академии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Также рад передать Вам добрые пожелания по случаю наступающих Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Благодаря Вашей целенаправленной, последовательной и неутомимой деятельности Азербайджанская Республика добилась значительных успехов во всех сферах в международном масштабе. В частности, славная Победа, одержанная под Вашим руководством в Отечественной войне, была вписана золотыми буквами в историю братского азербайджанского народа. Успехи, достигнутые Азербайджаном, создают прочную основу для будущих достижений и вызывают большую гордость во всем тюркском мире. Верю, что Ваше особое внимание развитию связей тюркоязычных государств будет и впредь вносить важный вклад в дальнейшее укрепление исторических уз между нашими народами.

Уважаемый господин президент, пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству глубокую признательность за внимание и заботу о деятельности Международной тюркской академии. В этот знаменательный день желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания”.