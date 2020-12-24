Дархан Кыдырали поздравил Ильхама Алиева

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали направил поздравительно письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
“Уважаемый господин президент.
От имени руководства Международной тюркской академии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Также рад передать Вам добрые пожелания по случаю наступающих Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Благодаря Вашей целенаправленной, последовательной и неутомимой деятельности Азербайджанская Республика добилась значительных успехов во всех сферах в международном масштабе. В частности, славная Победа, одержанная под Вашим руководством в Отечественной войне, была вписана золотыми буквами в историю братского азербайджанского народа. Успехи, достигнутые Азербайджаном, создают прочную основу для будущих достижений и вызывают большую гордость во всем тюркском мире. Верю, что Ваше особое внимание развитию связей тюркоязычных государств будет и впредь вносить важный вклад в дальнейшее укрепление исторических уз между нашими народами.
Уважаемый господин президент, пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству глубокую признательность за внимание и заботу о деятельности Международной тюркской академии. В этот знаменательный день желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания”.