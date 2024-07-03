Дарчиашвили: Мирный процесс между Баку и Ереваном сохранит положительную динамику

Грузия приветствует историческое решение Еревана и Баку о начале процесса делимитации государственной границы и надеется, что мирный процесс между республиками сохранит положительную динамику.

Грузия приветствует историческое решение Еревана и Баку о начале процесса делимитации государственной границы и надеется, что мирный процесс между республиками сохранит положительную динамику.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместном с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Тбилиси.

"Грузия решительно поддерживает установление мира и безопасности на Южном Кавказе и готова внести вклад в содействие конструктивного диалога для сохранения мира и стабильности", - отметил он.