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Дарчиашвили: Мирный процесс между Баку и Ереваном сохранит положительную динамику

Дарчиашвили: Мирный процесс между Баку и Ереваном сохранит положительную динамику Грузия приветствует историческое решение Еревана и Баку о начале процесса делимитации государственной границы и надеется, что мирный процесс между республиками сохранит положительную динамику.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 14:01
Дарчиашвили: Мирный процесс между Баку и Ереваном сохранит положительную динамику

Грузия приветствует историческое решение Еревана и Баку о начале процесса делимитации государственной границы и надеется, что мирный процесс между республиками сохранит положительную динамику.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместном с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Тбилиси.

"Грузия решительно поддерживает установление мира и безопасности на Южном Кавказе и готова внести вклад в содействие конструктивного диалога для сохранения мира и стабильности", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN başçısı: Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesi müsbət dinamikanı saxlayacaq

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