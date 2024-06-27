Дарчиашвили: Грузия приложит все усилия для мира между Азербайджаном и Арменией

Грузия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Азербайджан для нас и хороший друг, и очень хороший стратегический партнер.

Грузия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Азербайджан для нас и хороший друг, и очень хороший стратегический партнер.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на брифинге со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Тбилиси.

Дарчиашвили заявил, что Грузия приложит всевозможные усилия для достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

По словам грузинского министра, двусторонние отношения между Азербайджаном и Грузией развиваются в различных отраслях: "Реализуются экономические проекты. Это очень важно для нашего региона".