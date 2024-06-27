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Дарчиашвили: Грузия приложит все усилия для мира между Азербайджаном и Арменией

Дарчиашвили: Грузия приложит все усилия для мира между Азербайджаном и Арменией Грузия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Азербайджан для нас и хороший друг, и очень хороший стратегический партнер.
Внешняя политика
27 июня 2024 г. 14:43
Дарчиашвили: Грузия приложит все усилия для мира между Азербайджаном и Арменией

Грузия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Азербайджан для нас и хороший друг, и очень хороший стратегический партнер.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на брифинге со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Тбилиси.

Дарчиашвили заявил, что Грузия приложит всевозможные усилия для достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

По словам грузинского министра, двусторонние отношения между Азербайджаном и Грузией развиваются в различных отраслях: "Реализуются экономические проекты. Это очень важно для нашего региона".

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Версия на английском языке Georgia to do its best for Azerbaijan-Armenia peace, says FM
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN başçısı: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh üçün əlimizdən gələni edəcəyik

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