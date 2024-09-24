Даниэль Виолетт: Азербайджан примет у себя глобальный климатический саммит COP29, который будет богат новыми идеями

Уверен, что Азербайджан примет у себя глобальный климатический саммит COP29, который будет богат новыми идеями и полезен с точки зрения основательности.

Уверен, что Азербайджан примет у себя глобальный климатический саммит COP29, который будет богат новыми идеями и полезен с точки зрения основательности.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявил директор по финансовым вопросам Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) Даниэль Виолетт.

Даниэль Виолетт отметил, что подготовка к COP29 продолжается успешно: "Команда Азербайджана тщательно готовится к COP29, прилагаются все усилия для того, чтобы достичь успеха. Мы также активно работаем над поддержкой команды COP29, и уверены в ее предстоящем председательстве. В повестке дня COP29 много приоритетных вопросов, начиная с финансирования мер по борьбе с изменением климата и заканчивая сокращением выбросов углерода. Эти вопросы включают в себя такие проблемы как нехватка воды, продовольственная безопасность, деградация земель и воздействие климатического кризиса на детей".

Он подчеркнул, что важно уделять внимание чувствительным темам: "Очевидно, это вопросы, которые важны для всех, и лидерство в этом вопросе имеет большое значение. Каждая конференция COP уникальна. Мы должны работать сообща ради общей цели, и мы твердо верим, что COP29 станет успешным".