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Винчелли: Интервью с президентом Алиевым - лучшая часть конференции

Винчелли: Интервью с президентом Алиевым - лучшая часть конференции Лучшей частью международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" является вторая сессия, в рамках которой ее участники - эксперты и ученые со всего мира - пообщались с президентом Азербайджана Ильхамо
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 16:50
Винчелли: Интервью с президентом Алиевым - лучшая часть конференции

Лучшей частью международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" является вторая сессия, в рамках которой ее участники - эксперты и ученые со всего мира - пообщались с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом Report заявил участник конференции, профессор римского университета Сапиенца Даниэль Помье Винчелли в Шуше.

"Это исключительное событие. Глава государства посвятил 3 часа своего времени для того, чтобы осветить вопросы внешней политики страны, а после ответить на наши вопросы", - сказал он.

Винчелли отметил, что главными темами на сессии были мирные переговоры с Арменией, удвоение поставок газа из Азербайджана в Европу по ЮГК, а так же в целом видение внешней политики Азербайджана.

"Я думаю, что мы все [участники конференции] очень довольны тем, что Азербайджан ведет разностороннюю внешнюю политику",- заключил профессор.

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Версия на азербайджанском языке Vinçelli: “Prezident İlham Əliyevlə müsahibə konfransın ən yaxşı hissəsidir”
Версия на английском языке Vincelli: Interview with President Aliyev - best part of conference

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