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Даниель Путик: Отношения между Чехией и Азербайджаном стремительно развиваются

Даниель Путик: Отношения между Чехией и Азербайджаном стремительно развиваются Чехия и Азербайджан активно развивают двусторонние отношения, они стремительно развиваются.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 11:42
Даниель Путик: Отношения между Чехией и Азербайджаном стремительно развиваются

Чехия и Азербайджан активно развивают двусторонние отношения, они стремительно развиваются.

Как передает Report, об этом заявил заместитель посла Чехии в Азербайджане Даниэль Путик.

"Сотрудничество в сфере экономики и энергетики является нашим приоритетом. Чешские компании участвовали в проекте железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс",- сказал он.

По его словам, в чешских университетах обучается много азербайджанских студентов.

Он также заявил о развитии культурных отношений между двумя странами. На чешский язык переведены произведения Анара, Джалила Мамедкулизаде, а в прошлом году сделан перевод на азербайджанский язык "Белая болезнь" Карела Чапека.

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Версия на азербайджанском языке Daniel Putik: “Çexiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər sürətlə inkişaf edir"

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