Даниель Путик: Отношения между Чехией и Азербайджаном стремительно развиваются

Чехия и Азербайджан активно развивают двусторонние отношения, они стремительно развиваются.

Чехия и Азербайджан активно развивают двусторонние отношения, они стремительно развиваются.

Как передает Report, об этом заявил заместитель посла Чехии в Азербайджане Даниэль Путик.

"Сотрудничество в сфере экономики и энергетики является нашим приоритетом. Чешские компании участвовали в проекте железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс",- сказал он.

По его словам, в чешских университетах обучается много азербайджанских студентов.

Он также заявил о развитии культурных отношений между двумя странами. На чешский язык переведены произведения Анара, Джалила Мамедкулизаде, а в прошлом году сделан перевод на азербайджанский язык "Белая болезнь" Карела Чапека.