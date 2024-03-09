Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией

Для решения проблемы исламофобии необходимо не только продвигать ее как идеологию, но и оказывать ей финансовую поддержку.

Для решения проблемы исламофобии необходимо не только оказывать моральную поддержку идее борьбы с ней, но финансовую.

Об этом Report заявил доктор Лоренс Даниэль де Руи, занимающийся социологией ислама.

Он подчеркнул важность финансовой поддержки инициатив ученых и активистов, направленных на борьбу с исламофобией, с целью повышения осведомленности общества.

Он также отметил, что международная конференция "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" даст дополнительный импульс для продолжения борьбы с исламофобией.

"По итогам двухдневной конференции ожидаю, что этот разговор продолжится и дальше. Я думаю, что здесь было затронуто много важных моментов, и что нам нужно перейти от рассмотрения проблем к попыткам найти их решения", - сказал он.