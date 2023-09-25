Дан официальный обед в честь президента Турции

25 сентября от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, находящегося с официальным визитом в нашей стране, сообщает Report.
Дан официальный обед в честь президента ТурцииДан официальный обед в честь президента Турции 25 сентября от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, находящегося с официальным визитом в нашей стране, сообщает Report.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 19:08
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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın şərəfinə rəsmi nahar verilib