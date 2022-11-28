Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется

В связи с поставками азербайджанского газа в Сербию, стратегическое партнерство между странами все больше углубляется.

Последний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию, в ходе которого, особое внимание уделялось развитию сотрудничества в сфере энергетики, придаст новый импульс отношениям между странами.

Об этом Report заявил бывший советник президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич.

По его словам, в условиях дефицита газа и высоких цен на энергоносители, в том числе из-за войны России против Украины, Сербия понимает, что не сможет выжить этой зимой без серьезной диверсификации в поставках.

"5 лет назад у нас была возможность присоединиться к Южному Газовому коридору, но, по непонятной мне причине, правительство отказалось от этого. И теперь Сербия играет в "догонялки", - сказал он.

Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном, по его мнению, по-настоящему началось в 2011 году, когда президент Ильхам Алиев приехал в Белград: "В то время я работал советником президента Сербии и помню подготовку визита. Одним из наиболее интересных событий во время визита было открытие памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в одном из центральных парков Белграда. А на следующий год в Баку открыли памятник сербскому ученому Николе Тесле".