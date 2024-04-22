Дамьян Крневич-Мискович: Баку считает недопустимым вмешательство извне во внутренние дела стран

Азербайджан, также как и Китай, считает недопустимым вмешательство внешних сил во внутренние дела стран.

Азербайджан, также как и Китай, считает недопустимым вмешательство внешних сил во внутренние дела стран.

Как сообщает Report, об этом сказал директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АДА Дамьян Крневич-Мискович на мероприятии на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед".

"Внешние силы не должны вмешиваться во внутренние дела стран. Позиции Азербайджана и Китая по недопущению вмешательства извне совпадают. С точки зрения финансовых транзакций позиции этих стран также близки”, - сказал он.