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Дамьян Крневич-Мискович: Баку считает недопустимым вмешательство извне во внутренние дела стран

Дамьян Крневич-Мискович: Баку считает недопустимым вмешательство извне во внутренние дела стран Азербайджан, также как и Китай, считает недопустимым вмешательство внешних сил во внутренние дела стран.
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 11:32
Дамьян Крневич-Мискович: Баку считает недопустимым вмешательство извне во внутренние дела стран

Азербайджан, также как и Китай, считает недопустимым вмешательство внешних сил во внутренние дела стран.

Как сообщает Report, об этом сказал директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АДА Дамьян Крневич-Мискович на мероприятии на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед".

"Внешние силы не должны вмешиваться во внутренние дела стран. Позиции Азербайджана и Китая по недопущению вмешательства извне совпадают. С точки зрения финансовых транзакций позиции этих стран также близки”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Damyaan Krnyeviç Miskoviç: Kənar qüvvələr ölkələrin daxili işlərinə qarışmamalıdır

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