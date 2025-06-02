Дамла Ташкын: Есть силы, не желающие объединения тюркского мира

Есть силы, не желающие объединения тюркского мира.
Как сообщает Report, об этом заявила преподаватель Анкарского научного университета (Ankara Bilim Universiteti) Дамла Ташкын на круглом столе на тему "Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений".
По ее словам, отношения Азербайджана и Турции основаны на лидерской дипломатии: "Победа в Карабахе стала очередным успехом лидерской дипломатии".
По мнению Ташкын, сегодня на Западе и в США лидерская дипломатия является новой концепцией: "В настоящее время президент США Дональд Трамп также пытается использовать этот дипломатический путь. Есть силы, не желающие объединения тюркского мира, но наше обращение к этой дипломатии не позволяет им достичь своих целей".