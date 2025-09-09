Даманпак Джами: Необходимо использовать существующие возможности для укрепления евразийской взаимосвязанности

Необходимо использовать существующие возможности для укрепления евразийской взаимосвязанности.

Как сообщает Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник и вице-президент Иранского института политических и международных исследований Мортеза Даманпак Джами на 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, укрепление транспортно-экономической связанности на евразийском пространстве будет способствовать упрощению торговли и созданию благоприятных геоэкономических условий.

"Роль международного транспортного коридора "Север-Юг" в евразийской взаимосвязанности неоспорима. Благодаря совместным усилиям государств-членов СВМДА можно достичь значительного прогресса в данной сфере", - подчеркнул Джами.

Он также обратил внимание на существующие в регионе геополитические конфликты. "Для создания стабильности в регионе необходимо не конкурировать, а строить модель сотрудничества, опираться на принципы безопасности и многополярности", - подчеркнул эксперт.