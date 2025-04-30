Дакка рассчитывает на открытие диппредставительства Азербайджана в Бангладеш

Бангладеш нацелен на открытие диппредставительства в Азербайджане и упрощение визового режима

Бангладеш заинтересован в открытии дипломатического представительства Азербайджана в стране.

Как передает Report со ссылкой на МИД Бангладеш, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Джашим Уддин в ходе второго раунда межмидовских политических консультаций с Азербайджаном.

С азербайджанской стороны во встрече принял участие заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

“В ходе консультаций стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений и выразили удовлетворение растущей динамикой сотрудничества в политической, экономической, культурной и многосторонней сферах. Министр Уддин вновь подчеркнул необходимость открытия дипломатического представительства Азербайджана в Дакке (в настоящее время посол Азербайджана в Индии одновременно аккредитован в Бангладеш)", - говорится в информации.

Следующий раунд двусторонних межмидовских политических консультаций состоится в Баку.

Министр также высоко оценив ведущую роль Азербайджана в продвижении глобальной климатической повестки.

"Он также призвал найти приемлемое решение существующей проблемы с визами для граждан Бангладеш, желающих посетить Азербайджан. По итогам встречи стороны договорились подписать ряд меморандумов, в том числе о введении безвизового режима для дипломатов и представителей госструктур”, - отмечает ведомство.