Миериня: Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявила спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

Она отметила, что целью ее визита является углубление межпарламентского сотрудничества между странами.

"В дополнение к существующему тесному сотрудничеству между парламентскими группами дружбы, мы обсудили возможность установления более тесного сотрудничества между различными комитетами или комиссиями наших парламентов. Например, в области образования, культуры, налаживанию обмена студентами наших стран и многих других возможностей",- сказала она.