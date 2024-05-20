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Миериня: Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Миериня: Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 13:53
Миериня: Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявила спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

Она отметила, что целью ее визита является углубление межпарламентского сотрудничества между странами.

"В дополнение к существующему тесному сотрудничеству между парламентскими группами дружбы, мы обсудили возможность установления более тесного сотрудничества между различными комитетами или комиссиями наших парламентов. Например, в области образования, культуры, налаживанию обмена студентами наших стран и многих других возможностей",- сказала она.

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Версия на английском языке Mieriņa: Latvia supports Azerbaijan’s sovereignty and territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Latviyalı spiker: Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik

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