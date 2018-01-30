Daily Mail: Расположенная на Шелковом Пути столица Азербайджана быстро модернизируется

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Древняя столица Азербайджана - Баку, расположенная на Шелковом Пути, быстро модернизируется.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в британском издании Daily Mail об Азербайджане.

В статье отмечается, что история Баку очень богата. "Когда пришла первая нефть в 1900 году, в Баку пришел бум, cтроились бульвары и воздвигались театры, как будто это был Париж. Теперь в городе снова бум - и какой. Это модель Дубая", - подчеркивает автор.

Издание отмечает, что Баку знаменит своими Flame Towers- "огненными башнями", расположенными на крутом холме. "Ночью, как и остальная часть Баку, Flame Towers превращается в захватывающее световое шоу. Все мерцает, танцует", - говорится в статье.

"Нигде ночное время так не похоже на Баку", - указывает автор.

Британское издание, напоминая, что Азербайджан носит название "Страны огней", пишет, что республика известна своей историей зороастризма и своей связью с огнем, в частности, на примере храма Атешгях. Daily Mail также подчеркивает, что Азербайджан известен своими ковроткачеством и архитектурой, а столица часто принимает крупные международные мероприятия.