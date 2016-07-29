Daily Express: Азербайджан входит в список стран повышенного риска террористической активности

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Британская газета Daily Express составила рейтинг безопасных стран Европы для туристов. Как сообщает Report, список составлен на основе данных из министерства иностранных дел Великобритании и является, своего рода, рекомендацией для британцев, решивших отдохнуть этим летом за рубежом.

В список с самым высоким уровнем террористической активности входят такие европейские страны, как Испания, Великобритания, Турция, Бельгия, Франция, Германия и Россия.

Азербайджан, Украина, Италия, Греция, Дания, Швеция, Казахстан, Македония, Австрия, Кипр и Босния и Герцеговина вошли в список стран повышенного риска террористической активности.

В список стран с низким уровнем террористической опасности вошли Албания, Беларусь, Болгария, Грузия, Хорватия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Монако, Черногория, Норвегия, Португалия, Румыния, Сербия и Словакия.

Безопасными странами признаны Андорра, Чехия, Эстония, Венгрия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Молдова, Польша, Сан Марино, Словения и Швейцария.