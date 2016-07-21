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    Daily Caller: НАТО может стать еще сильнее благодаря Азербайджану

    Азербайджан является важным партнером НАТО

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Американское издание "Daily Caller" опубликовало статью о роли Азербайджана для НАТО и США.

    Как сообщает Report, в статье отмечается, что Азербайджан является важным партнером НАТО и с 2002 года участвует в операциях Альянса. Отмечается также и тот факт, что Азербайджан предоставил транзитный коридор для полетов самолетов НАТО в Афганистан.

    В качестве дополнительного факта значимости Азербайджана для НАТО подчеркивается недавнее участие президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите НАТО в Варшаве.

    В статье также затронута тема нагорно-карабахского конфликта. Отмечается, что несмотря на четыре резолюции ООН, Армения продолжает удерживать оккупированные земли.

    Автор статьи заявляет о важности поддержки Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта, и считает, что НАТО может стать еще сильнее благодаря этой стране.

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