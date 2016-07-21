Daily Caller: НАТО может стать еще сильнее благодаря Азербайджану

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Американское издание "Daily Caller" опубликовало статью о роли Азербайджана для НАТО и США.

Как сообщает Report, в статье отмечается, что Азербайджан является важным партнером НАТО и с 2002 года участвует в операциях Альянса. Отмечается также и тот факт, что Азербайджан предоставил транзитный коридор для полетов самолетов НАТО в Афганистан.

В качестве дополнительного факта значимости Азербайджана для НАТО подчеркивается недавнее участие президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите НАТО в Варшаве.

В статье также затронута тема нагорно-карабахского конфликта. Отмечается, что несмотря на четыре резолюции ООН, Армения продолжает удерживать оккупированные земли.

Автор статьи заявляет о важности поддержки Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта, и считает, что НАТО может стать еще сильнее благодаря этой стране.