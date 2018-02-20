Daily Caller: Азербайджан в западных кругах становится все более важным государством

© Shutterstock

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Поддержка Нового Шелкового пути, Азербайджана и региона - проницательный шаг для США.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Daily Caller.

"В западных кругах Азербайджан геополитически становится все более важным государством, который играет важную роль поставщика энергии и ключевым хабом на пути "Великого Шелкового пути", который способствует росту торговлю между Китаем и Европой, а также за ее пределами", - говорится в статье.

Автор отмечает, что уникальная география Азербайджана позволяет стать стране решением для торговых поставок из Китая в Европу.

Автор считает, что Азербайджану, находящемуся в геополитически сложном окружении, необходимы помощь и поддержка. "Идеальным партнером могут стать США, чьи интересы в серьезном партнерстве с Баку должны быть взаимными и ясными. В своей гонке с Россией (и Ираном в региональном контексте) в мировом влиянии, США не должны отставать. Именно в интересах Америки не только поддерживать Азербайджан, но и защищать его и содействовать его усилиям", - указывается в статье.

В статье указывается, что существуют препятствия этому, в частности, влияние на Конгресс и "политическая щедрость" армянского лобби.

Наряду с этим автор пишет, что Армения держит регион в военной ситуации "по воле Кремля". В статье отмечается, что оккупация Нагорного Карабаха и отказ освобождать территории Азербайджана, международно признанную в мире, не приносит никакой пользы Армении, а лишь "отчуждает Армению от щедрых и прибыльных проектов в регионе", в том числе и Великого Шелкового пути.

В статье отмечается, что глобальная экономика и внимание мировых сил все больше смещается на восток.

По мнению автора, поддержка Нового Шелкового пути, Азербайджана и региона - проницательный шаг для США. "Он значительно усиливает влияние США в глобальном масштабе и активно противостоит российской и иранской гегемонии, принося западные демократические ценности в этот очень большой регион мира", - говорится в статье.