Дагестан намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В течение этого года министерство по национальной политике Дагестана планирует расширить сотрудничество с прикаспийскими странами.

Как сообщает Report со ссылкой на дагестанские СМИ, на пресс-конференции представители министерства заявили, что в планы ведомства входит укрепление и расширение отношений с Азербайджаном, Турцией, Ираном и Казахстаном, а также подписание соглашения о сотрудничестве с Индией, Японией и Китаем.

Как рассказали в министерстве по национальной политике Дагестана, будет продолжена поддержка проектов этнокультурной направленности и работы некоммерческих общественных организаций.