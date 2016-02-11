Посол: Число туристов из ОАЭ в Азербайджан резко возрастет

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Политические и экономические отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами находятся на высоком уровне".

Об этом Report заявил новоназначенный посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров.

Коснувшись экономических отношений, посол сказал, что ОАЭ в основном закупает у Азербайджана продукцию сельского хозяйства. Д.Шикаров добавил, что делаются определенные шаги для наращивания сотрудничества в ненефтяной сфере, которая объявлена приоритетной в Азербайджане.

Говоря о товарообороте, Д.Шикаров сказал, что в прошлом году уровень торговли составил 60 млн. долларов.

Затронув тему развития туристического сектора Азербайджана, Д.Шикаров напомнил, что для развития этой сферы правительство страны упростило визовый режим для 10 стран, включая ОАЭ. "Так что число туристов из стран Персидского залива, особенно из ОАЭ в Азербайджан резко возрастет".

Посол также добавил, что в прошлом году Азербайджан посетили около 5000 граждан ОАЭ: "Это приблизительные цифры, так как есть те, кто приезжал в Азербайджан, получив визу в другой стране или в нашем генконсульстве в Дубае. Но после упрощения визового режима это число увеличится".

В конце посол сообщил, что во второй половине года в Баку состоится очередное заседание межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ.