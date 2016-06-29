Посол: Отношения между Азербайджаном и НАТО носят стратегический характер

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и НАТО крепкие и носят стратегический характер. Партнерство НАТО-Азербайджан основывается на активном политическом диалоге и субстантивном практическом сотрудничестве".

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, об этом, выступая на летней сессии Международной школы НАТО в Азербайджане (NİSA), заявил посол Румынии Даниэль Кристиан Чобану.

Посол отметил, что Азербайджан играет важную роль в укреплении европейской энергетической безопасности, а также в области транспортировки грузов: "Будучи членом НАТО и ЕС, Румыния намерена активно поддерживать усилия Азербайджана для расширения отношений с европейскими и евро-атлантическими институтами".

Говоря о предстоящем саммите НАТО 8-9 июля в Варшаве, Д.К.Чобану отметил, что на нем будут приняты важные решения для укрепления безопасности во всей Европе.