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    Посол: Отношения между Азербайджаном и НАТО носят стратегический характер

    Румыния намерена активно поддерживать усилия Азербайджана для расширения отношений с европейскими и евро-атлантическими институтами

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и НАТО крепкие и носят стратегический характер. Партнерство НАТО-Азербайджан основывается на активном политическом диалоге и субстантивном практическом сотрудничестве".

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, об этом, выступая на летней сессии Международной школы НАТО в Азербайджане (NİSA), заявил посол Румынии Даниэль Кристиан Чобану.

    Посол отметил, что Азербайджан играет важную роль в укреплении европейской энергетической безопасности, а также в области транспортировки грузов: "Будучи членом НАТО и ЕС, Румыния намерена активно поддерживать усилия Азербайджана для расширения отношений с европейскими и евро-атлантическими институтами".

    Говоря о предстоящем саммите НАТО 8-9 июля в Варшаве, Д.К.Чобану отметил, что на нем будут приняты важные решения для укрепления безопасности во всей Европе. 

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