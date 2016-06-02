Посол: Румыния и союзники в НАТО поддерживают территориальную целостность Азербайджана

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Надеемся, что Азербайджан и в этот раз будет представлен на самом высоком уровне на саммите НАТО в Варшаве 8-9 июля.

Об этом в интервью Report заявил посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану, который также исполняет мандат руководителя контактного посольства НАТО в Баку.

Дипломат напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев участвовал на саммитах НАТО в Бухаресте в 2008, Лиссабоне в 2010, Чикаго в 2012 и в Уэльсе в 2014.

Отвечая на вопрос о том, будет ли обсужден на саммите в Варшаве нагорно-карабахский конфликт, посол Румынии напомнил, что в декларации глав государств и правительств на встрече НАТО в Уэльсе, было отмечено, что наличие затянувшихся конфликтов продолжает оставаться причиной для беспокойства: "Румыния и союзники в НАТО привержены поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана, Грузии и Республики Молдовы".

Он также отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и что военного решения конфликта не существует. "Стороны должны вернуться к переговорному столу и найти всеобъемлющее решение. Мирное урегулирование конфликтов - одна из основных обязанностей, которой привержены все страны-партнеры НАТО, когда присоединяются к программе "Партнерство во имя мира", - отметил Чобану.