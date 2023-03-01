Цвиянович: Существуют большие возможности для сотрудничества между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном

Между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном существуют большие возможности для сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и других сферах.

Между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном существуют большие возможности для сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и других сферах.

Как сообщает Report, об этом председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович заявила на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Выразив удовлетворение пребыванием в нашей стране, гостья отметила, что впечатлена красотой Баку. Подчеркнув высокий уровень двусторонних отношений, Желка Цвиянович сказала, что поддержка, оказанная Азербайджаном ее стране в период COVID-19 и во время наводнений в Боснии и Герцеговине, была высоко оценена.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины пригласила Президента Азербайджана совершить официальный визит в ее страну.