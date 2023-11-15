Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна

Министрам иностранных дел Европейского Союза стоит критически относиться к заявлениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Министрам иностранных дел Европейского Союза стоит критически относиться к заявлениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна и других армянских официальных лиц.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик в сфере национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман, комментируя последние заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес Азербайджана с предупреждениями о возможном нарушении территориальной целостности Армении.

По ее словам, заявление Пашиняна на саммите мира в Париже о том, что Баку планирует вторжение в Армению, является эхом пропагандистской линии, продвигаемой армянской диаспорой на Западе уже несколько месяцев.

Как пример она привела публикацию в Politico, где издание приписало аналогичные слова госсекретарю США Энтони Блинкену, что было категорически отвергнуто позже Госдепом.

"Кажется странным, что они [главы МИД Евросоюза] выделяют ресурсы и подрывают доверие к себе из-за двусмысленных и явно фиктивных заявлений", - считает Цукерман.

Эксперт предположила, что одна из возможных причин этого то, что некоторые из министров меньше обеспокоены действиями Баку и больше обеспокоены тем, что Россия пытается устроить очередную провокацию на фоне напряженности, и усиливают механизмы мониторинга в Армении по этой причине.

"Другая возможность - они хотят убедиться, что Пашинян вернется в мирный процесс", - считает эксперт. Для гарантирования этого хотят продемонстрировать, что все заявления армянской стороны, вся ее обеспокоенность воспринимаются серьезно и расследуются. "А значит Армении не о чем беспокоиться", - сказала И. Цукерман.

Однако, по мнению эксперта, несмотря ни на что, Баку должен положить конец этой риторике и сделать все, чтобы доказать ЕС абсолютную беспредметность этих наративов армянских лоббистов из США, которые пытаются посеять недоверие к процессу и дискредитировать Баку.