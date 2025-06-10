Cуд в Париже рассмотрит апелляцию по делу о нападении на посольство Азербайджана во Франции

Парижский суд рассмотрит дело о нападении на посольство Азербайджана

Апелляционный суд Парижа 10 июня 2025 года рассмотрит дело о нападении на посольство Азербайджана во Франции, совершенное в сентябре 2022 года. Этот инцидент, организованный радикально настроенными проармянскими активистами, вызвал широкий международный резонанс.

Согласно информации Report, дело стало первым в своем роде во Франции, где нападение на дипломатическое учреждение рассматривается в контексте армяно-азербайджанского конфликта.

Главный обвиняемый в нападении на дипмиссию Азербайджана - член армянского движения Charjoum Лорис Туфанян был установлен по видеозаписям и свидетельствам очевидцев.

Решением парижского суда от 23 июня 2023 года Л.Туфанян был приговорен к условному шестимесячному сроку и штрафу.

Однако, теперь дело передано в Апелляционный суд.

Интересы Азербайджана в апелляционном суде представляет адвокат Эдмон Вердье.

Вердье, известный своей работой по международным делам, подчеркивает, что в данном процессе защищается не только государство или его представителей: "Мы защищаем основы международного права, дипломатический суверенитет и мирное сосуществование между народами".

По данным экспертов, решение суда может иметь прецедент в международной юридической практике по защите дипломатических миссий от агрессии.

Отметим, что 18 сентября 2022 года радикальные армянские националисты попытались совершить нападение на посольство Азербайджана в Париже, в результате чего здание посольства было повреждено. Доказательства, связанные с нападением, были переданы в местный суд с требованием наказания главного организатора и участников нападения. В суде посольство Азербайджана представляла юридическая компания Lexlor.

По данным следствия, имело место насильственное проникновение на территорию посольства Азербайджана, сопровождавшееся уничтожением имущества. Для взлома входной двери были использованы металлические барьеры. Эти действия представляют собой нарушение норм международного права, в частности положений Венской конвенции о дипломатических сношениях.