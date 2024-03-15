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Cтартовал второй день XI Глобального Бакинского форума

Cтартовал второй день XI Глобального Бакинского форума В Баку стартовал второй день XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 09:23
Cтартовал второй день XI Глобального Бакинского форума

В Баку стартовал второй день XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

Как сообщает Report, форум, который продлится до 16 марта, организован Международным центром Низами Гянджеви под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ожидается, что в рамках второго дня форума будут организованы панельные дискуссии на такие темы, как "От добрых слов к делам: Какие цели необходимо поставить перед COP29?”, “Финансирование нашего выживания: Климатическая справедливость”, “Здоровье для всех”, а также “Роль региональных военных и экономических союзов”.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также влиятельных международных организаций – в целом свыше 350 гостей из более чем 70 стран мира.

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Версия на английском языке Second day of 11th Global Baku Forum kicks off
Версия на азербайджанском языке XI Qlobal Bakı Forumunun ikinci iş günü başlayıb

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