Cтарший советник Госдепа США обсудит в Баку усилия по достижению мирного договора с Ереваном

Старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно посетит Азербайджан на этой неделе.
Как сообщили Report в пресс-службе посольства США, в ходе поездки в регион Южного Кавказа старший советник Госдепа США Луи Боно встретится с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана, чтобы обсудить усилия по достижению прочного мирного соглашения между Баку и Ереваном.
Отметим, что сегодня Л.Боно встретился в Ереване с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. В ходе встречи обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.