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Cтарший советник Госдепа США обсудит в Баку усилия по достижению мирного договора с Ереваном

Cтарший советник Госдепа США обсудит в Баку усилия по достижению мирного договора с Ереваном Старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно посетит Азербайджан на этой неделе.
Внешняя политика
13 марта 2024 г. 16:21
Cтарший советник Госдепа США обсудит в Баку усилия по достижению мирного договора с Ереваном

Старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно посетит Азербайджан на этой неделе.

Как сообщили Report в пресс-службе посольства США, в ходе поездки в регион Южного Кавказа старший советник Госдепа США Луи Боно встретится с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана, чтобы обсудить усилия по достижению прочного мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Отметим, что сегодня Л.Боно встретился в Ереване с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. В ходе встречи обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке Senior Advisor of US Department of State to discuss efforts to reach peace treaty with Yerevan in Baku
Версия на азербайджанском языке Lui Bono Bakıda İrəvanla sülh sazişinin əldə edilməsi səylərini müzakirə edəcək

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