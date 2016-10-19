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    Cпецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан

    Герберт Зальбер проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Cпецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберт Зальбер посетит Азербайджан на следующей неделе. Об этом Report заявили в пресс-службе представительства ЕС в Азербайджане.

    Г. Зальбер проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами, на которых обсудит развитие отношений Азербайджана и ЕС, а также перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    По сообщению армянских СМИ, на этой неделе спецпредставитель ЕС также посетит Армению. 

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