Cпецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Cпецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберт Зальбер посетит Азербайджан на следующей неделе. Об этом Report заявили в пресс-службе представительства ЕС в Азербайджане.

Г. Зальбер проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами, на которых обсудит развитие отношений Азербайджана и ЕС, а также перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

По сообщению армянских СМИ, на этой неделе спецпредставитель ЕС также посетит Армению.