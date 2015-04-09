Cпецпосланник президента Афганистана: Отношения с Азербайджаном развиваются и укрепляются с каждым годом

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Двусторонние отношения между Азербайджаном и Афганистаном развиваются и укрепляются с каждым годом. Об этом Report заявил находящийся с визитом в Баку спецпосланник президента Афганистана по вопросам СНГ, экс-посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Шакир Каргар.

Он напомнил, что в Баку уже два года действует посольство Афганистана в Азербайджане и за последние два года очень многие высокопоставлен ные лица из правительства Афганистана совершили визиты в Баку: "Бывший президент Карзаи и наш нынешний президент совершили практически первый зарубежный визит в Азербайджан, это говорит о том, что наши отношения с Азербайджаном развиваются успешно".

Говоря об итогах визита в Баку, спецпосланник отметил, что визит прошел хорошо и в будущем начнется выполнение конкретных поставленных задач: "После этого, в мае, состоятся визиты афганских бизнесменов, парламентариев, представителей МВД и минобороны в Баку. Кроме того, ожидается проведение двусторонней межправительственной комиссии , однако сейчас ведется работа над документами и повесткой".

Отвечая на вопрос о том, какие сферы сотрудничества вызывают большой интерес для развития, Ш.Каргар отметил, что Афганистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере поставок горюче-смазочны х материалов: "Еще мы ведем переговоры с азербайджанской стороной о строительстве терминалов на афганской границе. Речь идет о транспортном терминале "Тургунди" на границе с Туркменистаном и о терминале "Акина" на севере страны".

Кроме того, Ш.Каргар в качестве перспективной сферы сотрудничества с Азербайджаном назвал сферу транзита: "Мы открыли новый коридор, который называется "Лазурит", который связывает Афганистан, Туркменистан, Азербайджан и Грузию. Над этим мы давно серьезно заняты и азербайджанская сторона дала нам на это зеленый свет. Я думаю, что к концу года дорога будет открыта и она позволит через Каспий поставлять грузы в Европу и в Афганистан".

Ш.Каргар добавил, что были сделаны предложения по вложению инвестиций в Афганистан: "В настоящий момент есть вложения Азербайджана на севере страны, где построен нефтеперерабатывающий завод мощностью 35 тыс. тонн нефти в месяц".

Говоря о совместной борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", Ш.Каргар отметил, что две страны ведут тесные переговоры по поводу того, как можно бороться с этой группировкой.

Ш.Каргар также высоко оценил работу азербайджанских миротворцев в составе миссии ISAF в Афганистане.