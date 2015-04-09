Cпецпосланник президента Афганистана: Отношения с Азербайджаном развиваются и укрепляются с каждым годом

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Двусторонние отношения между Азербайджаном и Афганистаном развиваются и укрепляются с каждым годом. Об этом Report заявил находящийся с визитом в Баку спецпосланник президента Афганистана по вопросам СНГ, экс-посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Шакир Каргар.
Он напомнил, что в Баку уже два года действует посольство Афганистана в Азербайджане и за последние два года очень многие высокопоставлен
Говоря об итогах визита в Баку, спецпосланник отметил, что визит прошел хорошо и в будущем начнется выполнение конкретных поставленных задач: "После этого, в мае, состоятся визиты афганских бизнесменов, парламентариев, представителей МВД и минобороны в Баку. Кроме того, ожидается проведение двусторонней межправительственной комиссии
Отвечая на вопрос о том, какие сферы сотрудничества вызывают большой интерес для развития, Ш.Каргар отметил, что Афганистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере поставок горюче-смазочны
Кроме того, Ш.Каргар в качестве перспективной сферы сотрудничества с Азербайджаном назвал сферу транзита: "Мы открыли новый коридор, который называется "Лазурит", который связывает Афганистан, Туркменистан, Азербайджан и Грузию. Над этим мы давно серьезно заняты и азербайджанская сторона дала нам на это зеленый свет. Я думаю, что к концу года дорога будет открыта и она позволит через Каспий поставлять грузы в Европу и в Афганистан".
Ш.Каргар добавил, что были сделаны предложения по вложению инвестиций в Афганистан: "В настоящий момент есть вложения Азербайджана на севере страны, где построен нефтеперерабатывающий завод мощностью 35 тыс. тонн нефти в месяц".
Говоря о совместной борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", Ш.Каргар отметил, что две страны ведут тесные переговоры по поводу того, как можно бороться с этой группировкой.
Ш.Каргар также высоко оценил работу азербайджанских миротворцев в составе миссии ISAF в Афганистане.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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