Cовет глав МИД СНГ соберется сегодня в Минске

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ состоится сегодня в Минске.

Как сообщает Report, в проект повестки дня встречи глав внешнеполитических ведомств включено двенадцать пунктов – это вопросы политического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в области обеспечения безопасности.

Будет обсуждаться борьба с преступностью, противодействие международному терроризму и координация работы правоохранительных органов разных стран.

Кроме того, будут рассмотрены проекты соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, программы совместных мер борьбы с преступностью на ближайшие годы и ряд других документов.

Азербайджан на заседании представит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.