 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Cовет глав МИД СНГ соберется сегодня в Минске

    Азербайджан на заседании представит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ состоится сегодня в Минске. 

    Как сообщает Report, в проект повестки дня встречи глав внешнеполитических ведомств включено двенадцать пунктов – это вопросы политического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в области обеспечения безопасности.

    Будет обсуждаться борьба с преступностью, противодействие международному терроризму и координация работы правоохранительных органов разных стран. 

    Кроме того, будут рассмотрены проекты соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, программы совместных мер борьбы с преступностью на ближайшие годы и ряд других документов. 

    Азербайджан на заседании представит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi