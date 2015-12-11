Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан обладает хорошим потенциалом для того, чтобы играть роль коридора между Китаем и Европой"

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ 10 декабря после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в расширенном составе.

Как сообщает Report, главы государств выступили на встрече.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал:

"Спасибо, господин Председатель. В первую очередь, хочу Вас поблагодарить за приглашение посетить Вашу страну с государственным визитом. Этот визит послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между нашими странами. Также хочу выразить Вам благодарность за слова соболезнования в связи с трагическими событиями, которые произошли в Азербайджане, гибелью многих нефтяников. Ваши слова соболезнования – это слова друга. Я очень Вам за это благодарен.

Нас связывают крепкие отношения. Мы сотрудничаем во многих сферах как друзья и партнеры. Я знаю о Вашем добром отношении к нашей стране. В Азербайджане Вас очень хорошо знают, ценят за Вашу роль, которую Вы играете в мировых делах, а также за доброе отношение к Азербайджану.

Как вы отметили, в прошлом году мы с Вами встречались и обсуждали широкий спектр отношений между нашими странами. За этот год, что мы провели встречу в Шанхае, отношения еще больше укрепились. Мы сегодня выходим на подписание многих важных документов, которые определят будущее развитие наших отношений. Среди них, конечно же, хотел бы выделить Декларацию, которую мы с Вами подпишем. Она отражает наше намерение. Мы хотим наращивать отношения, развивать политический диалог, дальше продолжать активно сотрудничать в международных организациях и укреплять экономические связи. Мы в Азербайджане очень высоко ценим Вашу инициативу по созданию Экономического пояса Шелкового пути".

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сказал, что под руководством президента Ильхама Алиева в нашей стране укрепилась стабильность, ускорилось экономическое развитие, улучшилось благосостояние населения. Подчеркнув рост международного авторитета Азербайджана, Председатель Китайской Народной Республики отметил, что наша страна на высоком уровне провела первые Европейские игры. Он передал поздравления по случаю победы Партии «Ени Азербайджан» на парламентских выборах. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и впредь будет поддерживать усилия, направленные на восстановление территориальной целостности, укрепление независимости и суверенитета Азербайджана.

Напомнив о том, что Президент Ильхам Алиев в рамках государственного визита в Китай побывал в городе Сиань, Председатель Китайской Народной Республики отметил, что Сиань, откуда начинается Шелковый путь, является его родным городом. Си Цзиньпин подчеркнул, что поддерживает деятельность Азербайджана в реализации проекта создания Экономического пояса Шелкового пути. Он подчеркнул, что документ, который сегодня будет подписан в этой связи, откроет новую страницу в нашем сотрудничестве в этой области.

Подчеркнув, что Азербайджан имеет концепцию развития до 2020 года, Си Цзиньпин отметил, что наша страна наметила большой план деятельности, Китай также работает над большими планами по определению своих перспектив. Он сообщил, что в настоящее время китайские компании успешно работают в Азербайджане в области энергетики, информационно-коммуникационных технологий и других сферах. Для дальнейшего расширения сотрудничества в этих сферах имеются хорошие перспективы. Отметив наличие перспектив и в области финансов, Председатель Китайской Народной Республики подчеркнул значение сотрудничества с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, а также возможность расширения связей в области транспорта и промышленности. Отметив, что Азербайджан расположен в центре Евразии, Си Цзиньпин сказал, что наша страна располагает хорошими возможностями в системе логистики и международного транспорта и может играть в этой сфере важную транзитную роль между Китаем и Европой. Председатель Китайской Народной Республики подчеркнул возможность расширения сотрудничества между нашими народами в гуманитарной и культурной сферах, межпарламентских связей, взаимодействия молодежных организаций. Он сказал, что сегодня, когда в мире существуют угрозы терроризма, агрессивного сепаратизма, сотрудничество между Азербайджаном и Китаем в области безопасности сыграет огромную роль в регионе, отметил значение расширения правоохранительными органами наших стран борьбы с подобными явлениями.

Подчеркнув хорошее сотрудничество в международных организациях, Председатель Китайской Народной Республики сказал, что позиции наших стран по многим вопросам совпадают. Констатировав возможность расширения сотрудничества в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Председатель отметил важность присоединения Азербайджана к Шанхайской организации сотрудничества в статусе «Партнера по диалогу».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул успешное развитие связей между нашими странами в политической сфере, сказал, что нынешний визит внесет вклад в расширение сотрудничества. Глава государства отметил, что наши позиции совпадают по многим вопросам. Президент Ильхам Алиев сказал, что в Китае достигнуты большие успехи в экономическом развитии, Азербайджан также добился важных экономических достижений, наши страны обладают хорошим потенциалом для расширения сотрудничества в области экономики. Глава государства подчеркнул, что между Партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Китая налажены тесные связи, и это способствует укреплению двусторонних отношений.

Президент Азербайджана сказал, что наши страны успешно сотрудничают в международных организациях. Коснувшись идущих в Азербайджане процессов экономического развития, глава государства вспомнил свой визит в город Сиань. Он отметил, что существующая здесь древняя культура является достоянием всего мира.

Говоря об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение отражения в Совместной декларации, которая будет подписана главами государств, решения данной проблемы на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Глава государства высоко оценил поддержку Китаем урегулирования конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана, отметив, что наша страна также поддерживает принцип «Единого Китая». Констатировав, что личная дружба между руководителями двух стран вносит вклад в развитие наших отношений, Президент Ильхам Алиев выразил заинтересованность Азербайджана в расширении связей с Шанхайской организацией сотрудничества и сказал, что это является одним из приоритетов внешней политики нашей страны. Подчеркнув значение сотрудничества между правоохранительными органами наших стран в борьбе с такими угрозами, как терроризм, агрессивный сепаратизм, экстремизм, глава государства сказал, что китайские компании работают в Азербайджане в энергетическом секторе. Он подчеркнул, что наша страна заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества в информационно-коммуникационной сфере. Констатировав, что Азербайджан и Китай являются соучредителями Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что проведенная недавно встреча межправительственной комиссии внесет вклад в укрепление экономического сотрудничества.

Коснувшись сотрудничества в транспортном секторе, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан обладает хорошим потенциалом для того, чтобы играть роль важного транзитного коридора между Китаем и Европой, а проходящий через нашу страну путь может стать самым коротким между Китаем и Европой. Подчеркнув, что в Азербайджане проводится огромная работа по созданию инфраструктуры, усовершенствованию транспортной системы, глава государства отметил возможность расширения сотрудничества в области инвестирования, участия китайских компаний в технопарках. Президент Ильхам Алиев сказал, что наши страны успешно сотрудничают в ООН и других международных организациях.