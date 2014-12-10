CNN описал самые шокирующие моменты доклада о пытках ЦРУ

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Телеканал CNN составил рейтинг "10 самых шокирующих моментов в докладе о ЦРУ", опубликованном в США накануне.

На первом месте в "антирейтинге" CNN - инсценировки казни задержанных. На втором месте - "жесткие захваты", когда агенты ЦРУ врывались в камеру к задержанному, раздевали его и волокли по длинному коридору, сопровождая это побоями.

Как отмечает Report со ссылкой на Росбалт, в список также входит лишение задержанных сна на срок до 180 часов подряд, при этом людей часто держали стоя с руками, связанными над головой.

Кроме того, в статье приводятся отдельные шокирующие случаи пыток. Так, к примеру один из задержанных чуть не умер во время инсценировке утопления.

Другого заключенного содержали в полной темноте и холоде, плохо кормили и 24 часа в сутки проигрывали у него над головой музыку. Его также не пускали в туалет, заставляя носить подгузники. Этого же заключенного подвешивали в наручниках на 22 часа в сутки на протяжении двух суток.

Нескольких задержанных принудительно кормили с помощью клизмы.

Между тем бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн заявил, что сотрудники ЦРУ США применяли такие же методы пыток, которые использовало гестапо в ХХ веке.

"Усиленные техники допроса (ЦРУ) являются прямым дословным переводом немецкой фразы "Verscharfte Vernehmung" (усиленный допрос) — также называлось руководство по аналогичных методам пыток у гестапо. Знали ли в США перевод этой фразы или нет, достаточно иронично, что методы пыток схожи, включая так называемую пытку водой", - сказал Макговерн.

При этом бывший аналитик ЦРУ сообщил, что приветствует публикацию доклада. "Важно показать подобные вещи в свете человеческой совести и международному мнению, чтобы люди смогли узнать, что случилось, и надеяться на недопущение повторения подобного вновь", - отметил Макговерн.

Напомним, во вторник в США был опубликован доклад, посвященный применению Центральным разведывательным управлением "чрезвычайных методов следствия" по отношению к лицам, подозреваемым в терроризме после событий 11 сентября.