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CNN: Баку - удивительное сочетание старины и современности

CNN: Баку - удивительное сочетание старины и современности Столица Азербайджана Баку - удивительное совмещение старого и нового.
Внешняя политика
27 апреля 2023 г. 17:25
CNN: Баку - удивительное сочетание старины и современности

Столица Азербайджана Баку - это удивительное сочетание старины и современности, нового и старого.

Как передает Report, об этот говорится в статье CNN "Год в Азербайджане: от весеннего Гран-при до зимних лыжных приключений".

Автор статьи рассказал, какие места лучше посетить в Азербайджане в определенное время года. "Прогуляйтесь по мощеным улицам старого города - все еще культурного сердца Баку - и посетите мастерские художников, кафе и музеи. Посетите Девичью башню 12-го века, дворец Ширваншахов и старые мечети и хаммамы. Современные архитектурные достопримечательности включают в себя культовые Огненные башни и Центр Гейдара Алиева. От горячих источников и горящих склонов до идиллической береговой линии - это Азербайджан, известный как "Страна огней". Это место встречи культур, богатых традиций, там где объекты всемирного наследия и современные шедевры расположены в бок о бок",- отмечает автор.

В преддверии Гран-при Формулы 1 автор подчеркивает особую красоту весеннего сезона в Азербайджане. С приходом весны страна оживает, чтобы отпраздновать Новруз. "Горный снег тает, природа цветет, и температура медленно поднимается, не становясь слишком жаркой, что делает весну идеальным временем для проведения досуга на свежем воздухе".

В статье также говорится о Кавказских горах, о включении недавно Азербайджана в Транскавказскую тропу - маршрут, простирающийся от Черного до Каспийского моря, где туристы сталкиваются со древними крепостями, религиозными памятниками и щедрым гостеприимством жителей местных деревень.

В статье отмечает, что в летний сезон недалеко от Баку на Апшеронском полуострове есть много курортов, на которых можно расслабиться. "Пляжи вдоль северного побережья в Билге, Мардакане, Пиршаги, Нардаране и Загульбе предлагают широкие полосы золотых пляжей с минимальным количеством людей, в то время как Ленкоран на юге славится своим черным вулканическим песком",- подмечает автор.

Осенью автор предлагает насладиться сбором винограда для изготовления вина:"Хотя Азербайджан, возможно, не так известен своим вином, как Франция или Италия, но считается одной из колыбелей виноделия - выращивание винограда насчитывает тысячи лет". В статье также делается акцент на один из символов страны-гранат, который в статье описывается как кулинарное сокровище Азербайджана.

“Кавказ предлагает много мест для бесстрашных лыжников и сноубордистов. Горный курорт Шахдаг в тени могучей горы с тем же названием является местом для зимних каникул с большой горнолыжной зоной”,- заявляет автор статьи.

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Версия на азербайджанском языке CNN: “Bakı qədimlik və müasirliyin heyrətamiz vəhdətidir”
Версия на английском языке CNN: Baku - amazing amalgamation of old and new

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