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Международные организации могут быть неэффективны в наши дни

Международные организации могут быть неэффективны в наши дни Международные организации, созданные после Второй мировой войны, могут быть неэффективны в наши дни.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 13:09
Международные организации могут быть неэффективны в наши дни

Международные организации, созданные после Второй мировой войны, могут быть неэффективны в наши дни.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни на пресс-конференции, посвященной Х Глобальному Бакинскому форуму.

Она добавила, что сейчас мир сталкивается с большими вызовами, климатические изменения всего лишь одно из них. "Нужно понимать, что мир меняется постоянно, особенно в период глобализации, а люди не хотят доверять системе. Мы верим в сотрудничество, в многосторонность, мы должны думать, как преодолевать проблемы иными способами",- сказала она.

Бывший председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия, отвечая на вопрос, сказал, что ООН - не идеальна организация, но пока нет лучше платформы, чтобы заменить ее.

Эка Ткешелашвили, бывший заместитель премьер-министра Грузии в свою очередь добавила, что когда мир сталкивается с вызовами, не нужно искать недостатки в нормах и принципах международного права: они достаточно совершенны. "Самое главное в этих нормах-принцип суверенитета наций",- сказала она, отметив, что все и в будущем должны руководствоваться этими нормами для достижения более надежного мира.

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" начнет свою работу завтра и продлится до 11 марта.

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