ЦИК Грузии направит в Азербайджан делегацию для наблюдения за ходом выборов в ММ

Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) получила приглашение от ЦИК Азербайджана направить наблюдателей для участия за ходом выборов в Милли Меджлис, которые пройдут 9 февраля.

Об этом в ответ на запрос местного бюро Report сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе.

По ее словам, ЦИК Грузии планирует направить делегацию в Азербайджан: "В состав делегации войдут заместитель председателя комиссии Георгий Шарабидзе и секретарь Георгий Джавахишвили. Также ожидается, что в состав делегации войдут и другие члены комиссии".