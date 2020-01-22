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ЦИК Грузии направит в Азербайджан делегацию для наблюдения за ходом выборов в ММ

ЦИК Грузии направит в Азербайджан делегацию для наблюдения за ходом вы

Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) получила приглашение от ЦИК Азербайджана направить наблюдателей для участия за ходом выборов в Милли Меджлис, которые пройдут 9 февраля.

Об этом в ответ на запрос местного бюро Report сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе.

По ее словам, ЦИК Грузии планирует направить делегацию в Азербайджан: "В состав делегации войдут заместитель председателя комиссии Георгий Шарабидзе и секретарь Георгий Джавахишвили. Также ожидается, что в состав делегации войдут и другие члены комиссии".

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