ЦИК Азербайджана примет участие в мониторинге парламентских выборов в Албании

ЦИК Азербайджана примет участие в мониторинге парламентских выборов в Албании

Делегация Центральной избирательной комиссии Азербайджана примет участие в мониторинге парламентских выборов в Албании, которые пройдут 11 мая.

Как сообщили Report в ЦИК, делегация, в которую вошли зампредседателя Ровзат Гасымов и начальник отдела секретариата Рамин Нуралиев, уже направилась в столицу Албании Тирану.

Представители ЦИК Азербайджана в рамках визита также проведут встречи с представителями Центризбиркома Албании и другими официальными лицами, обсудят возможности углубления связей между высшими избирательными органами и обмена опытом в различных областях.

Делегация ознакомится с процессом подготовки к выборам и будет наблюдать за процедурами голосования на избирательных участках в день выборов.