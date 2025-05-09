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ЦИК Азербайджана примет участие в мониторинге парламентских выборов в Албании

ЦИК Азербайджана примет участие в мониторинге парламентских выборов в Албании ЦИК Азербайджана примет участие в мониторинге парламентских выборов в Албании
Внешняя политика
9 мая 2025 г. 10:56
ЦИК Азербайджана примет участие в мониторинге парламентских выборов в Албании

Делегация Центральной избирательной комиссии Азербайджана примет участие в мониторинге парламентских выборов в Албании, которые пройдут 11 мая.

Как сообщили Report в ЦИК, делегация, в которую вошли зампредседателя Ровзат Гасымов и начальник отдела секретариата Рамин Нуралиев, уже направилась в столицу Албании Тирану.

Представители ЦИК Азербайджана в рамках визита также проведут встречи с представителями Центризбиркома Албании и другими официальными лицами, обсудят возможности углубления связей между высшими избирательными органами и обмена опытом в различных областях.

Делегация ознакомится с процессом подготовки к выборам и будет наблюдать за процедурами голосования на избирательных участках в день выборов.

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Версия на английском языке Azerbaijani CEC to observe parliamentary elections in Albania
Версия на азербайджанском языке MSK nümayəndə heyəti Albaniyada parlament seçkilərini müşahidə edəcək

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